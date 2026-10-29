Саша Барон Коэн публично извинился перед Казахстаном за фильм 'Борат'

До этого актеру не раз приходилось объяснять замысел картины и отвечать на критику.

Британский комик и актер Саша Барон Коэн впервые публично попросил прощения у жителей Казахстана за созданный им образ Бората Сагдиева.

Персонаж появился в одноименном фильме 2006 года: по сюжету казахстанский журналист приезжает в США, чтобы снять документальную ленту о жизни американцев, и оказывается в череде нелепых и комичных ситуаций.

"Я хочу впервые извиниться перед народом Казахстана. Потому что Борат не имеет к Казахстану никакого отношения", - заявил Коэн в подкасте Happy Sad Confused.

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Актер объяснил, что изначально придуманный им персонаж появился в комедийном шоу для BBC. Позже имя и национальность героя менялись в зависимости от телеканала, который финансировал выпуск. Коэн привел пример того, как мог бы поступить в такой ситуации:

"Я мог сказать: этот персонаж уже принадлежит "Би-би-си", но у меня есть совершенно новый персонаж! Его зовут Алексей Криклер, он из Молдовы".

По словам Коэна, Казахстан он выбрал как страну, о которой, как ему казалось, практически никто ничего не знает. При этом актер признался, что даже не представляет, как звучит казахский акцент.

"Ничего общего с Боратом, но я все равно продолжу его использовать, потому что мои знания о центральноазиатских акцентах весьма ограниченны", - добавил он.

До этого Коэну уже приходилось объяснять замысел фильма и отвечать на критику, однако публично извиниться перед казахстанцами он решил впервые.

Фильм "Борат": что важно знать

Отношение казахстанских властей к фильму "Борат" со временем изменилось. Если в начале истории вокруг комедии звучали угрозы судебного разбирательства, то спустя годы узнаваемый образ главного героя начали использовать даже в туристической рекламе страны.

В 2005 году Министерство иностранных дел Казахстана заявляло о намерении подать в суд на Сашу Барона Коэна. Представители ведомства считали, что его шоу представляет собой "политический заказ", направленный на то, чтобы испортить международную репутацию Казахстана и его жителей. Год спустя, незадолго до премьеры полнометражного фильма, власти страны оплатили четырехстраничное рекламное приложение к газетам The New York Times и International Herald Tribune. Публикация рассказывала о достижениях Казахстана в XXI веке.

Несмотря на то что официального запрета на "Бората" в Казахстане не вводили, после мировой премьеры фильм в местных кинотеатрах так и не появился.

Позже реакция на комедийного персонажа стала менее острой. В 2017 году двум туристам из Чехии выписали небольшой штраф за прогулку по Астане в костюмах Бората. Саша Барон Коэн предложил оплатить его за них.

В 2020 году состоялась премьера продолжения комедии - "Борат-2". Однако сиквел вызвал недовольство казахской диаспоры в США. В ноябре 2020 года Ассоциация казахов-американцев обратилась с призывом не включать фильм в число претендентов на "Оскар", "Золотой глобус" и другие кинопремии.

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