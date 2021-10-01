Давид Арахамия напомнил, что Михеил Саакашвили является гражданином Украины.

В "Слуге народа" предупредили о серьезном дипломатическом скандале из-за задержания Михеила Саакашвили в Грузии.

Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя по просьбе УНИАН задержание Саакашвили.

"Я считаю, что будет серьезный дипломатический скандал, потому что он гражданин Украины", - отметил он.

Арахамия считает, что после выходных "будет разбор этой ситуации на международном уровне".

Арахамия убежден, что в парламенте должны сделать все для того, чтобы забрать Саакашвили в Украину, чтобы защитить своего гражданина.

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Он отметил, что ему сейчас трудно комментировать ситуацию, не зная всех обстоятельств, ведь Саакашвили понимал все риски своей поездки в Грузию, поэтому нужно понимать все обстоятельства.

"То, что такой сценарий был вероятным это также было известно заранее",- подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, о задержание Саакашвили грузинскими правоохранителями стало известно вечером 1 октября.

На специальном брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "третий президент Грузии, разыскиваемый Михеил Саакашвили был задержан и переведен в пенитенциарное учреждение".

Перед арестом Саакашвили сделал видео-обращение к своим сторонникам и призвал их к участию в выборах, назначенных на завтра 2 октября.

МИД Украины вызвал руководителя посольства Грузии из-за задержания Саакашвили.

Во внешнеполитическом ведомстве хотят узнать об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен задержанием Саакашвили в Грузии и тоном заявлений, звучащих в этой стране относительно возможного развития ситуации.

По словам пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова, Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями относительно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина.

Автор: Надя Пришляк