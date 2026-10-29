Исторический рекорд в долларах: средняя зарплата в Украине выросла – какая она сейчас

В долларовом эквиваленте средняя зарплата составляла 742 доллара.

В сентябре 2026 года средняя зарплата штатных сотрудников составляла 33 153 грн. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

После уплаты НДФЛ и военного сбора сумма "на руки" составит 25 527,81 грн. Средняя зарплата в сентябре оказалась на 24,5% выше, чем в сентябре прошлого года, и на 4% выше, чем в августе 2026 года.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, реальная зарплата с учетом инфляции выросла на 14,5%. "В долларовом эквиваленте мы имеем исторический рекорд – 742 доллара", – написал он на своем канале.

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Больше всего зарплаты (по сравнению с августом) выросли в следующих сферах:

Образование – на 28%, до 24 457 грн.

Машиностроение (де-факто, ОПК) – на 20%, до 38 925 грн.

Производство кокса и продуктов нефтепереработки – на 9,7%, до 42 801 грн.

Наземный и трубопроводный транспорт – на 9,1%, до 29 914 грн.

Библиотеки, музеи и архивы – на 7,9%, до 17 715 грн.

В сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального страхования средняя зарплата снизилась на 8,2% по сравнению с августом – до 37 705 грн.

Самая высокая средняя зарплата была в сфере информации и телекоммуникаций – 77 924 грн, а самая низкая – в сфере здравоохранения и социальной помощи – 21 848 грн.

Регионы с самыми высокими зарплатами:

48 994 грн – г. Киев.

37 864 грн – Луганская обл.

33 802 грн – Львовская обл.

Регионы с самыми низкими зарплатами:

24 567 грн – Черновицкая обл.

24 455 грн – Черниговская обл.

23 673 грн – Кировоградская обл.

По состоянию на 1 октября 2026 года задолженность по выплате зарплат в Украине достигла 3,9 млрд грн.

По словам Андрея Шевчишина, закрытие части предприятий из-за обстрелов и разрушений негативно скажется на зарплатах работников, которых будут переводить на 2/3 оклада из-за вынужденного простоя. В то же время увольнение работников не приведет к снижению общего показателя средней зарплаты.

Эксперт считает, что изменение правил бронирования и определения критически важных предприятий, а также погашение задолженности по зарплатам могут стать факторами роста средней зарплаты.

Зарплаты в Украине – другие новости

Как стало известно, в Министерстве здравоохранения планируют повысить минимальный уровень оплаты труда врачей и других медицинских работников.

Если изменения будут утверждены, врачи, фармацевты и другие медицинские работники будут получать не менее 30 тысяч гривень. Средний медицинский персонал, в частности медсестры и медбратья, будет получать не менее 20 тысяч гривень.

Ранее УНИАН писал, что зарплаты медсестер в Украине нередко не превышают 12 тыс. грн в месяц. В целом самые низкие доходы традиционно фиксируются в сферах здравоохранения, образования, сельского хозяйства и розничной торговли.

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