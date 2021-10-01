Руководитель дипломатической миссии должен предоставить официальную информацию об основаниях и обстоятельствах такого задержания.

Министерство иностранных дел вызвало руководителя посольства Грузии за задержание бывшего президента этой страны, ныне гражданина Украины Михеила Саакашвили.

Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко в комментарии корреспонденту УНИАН.

"Видим информацию в СМИ о задержании гражданина Украины Михеила Саакашвили в Грузии. В Министерство иностранных дел приглашен посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах такого задержания", - отметил Николенко.

Как сообщал УНИАН, о задержании Саакашвили грузинскими правоохранителями стало известно вечером 1 октября.

На специальном брифинге премьер-министр Груузії Ираклий Гарибашвили заявил, что "третий президент Грузии, разыскиваемый Михеил Саакашвили был задержан и переведен в пенитенциарное учреждение".

Саакашвили в Грузии-что известно

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

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В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявило, что Саакашвили грузинскую границу не пересекал.

Автор: Виталий Саенко