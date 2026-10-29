Графики отключений света: когда не будет электроэнергии 30 октября

В пятницу, 30 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Время действия ограничений:
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей, продолжительностью от 1,5 до 2,5 очередей (6–10 часов);
• 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.
Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.
"Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".
Отключения света в Украине – последние новости
Российские войска продолжают систематически наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По информации Минэнерго, только за прошедшую неделю оккупанты совершили 126 атак на энергетический и нефтегазовый секторы.
Сегодня, 29 октября, в части Голосеевского и Соломенского районов Киева ввели экстренные отключения электроэнергии. Во время экстренных отключений электроэнергии графики почасовых отключений не действовали.
Очень сложной остается ситуация в городе Конотоп в Сумской области, который в результате российских ударов фактически остался без электроснабжения, а запасы топлива для дизельных генераторов почти исчерпались.