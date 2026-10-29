У Путина выдвинули Украине условие, от которого будет зависеть возобновление переговоров

Ушаков отметил, что РФ пока не объявляла о возобновлении переговоров.

Дата трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной будет определяться с учетом действий Киева в ближайшие дни и возможных атак ВСУ во время мероприятий, приуроченных к Дню народного единства РФ 4 ноября. Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.

"День народного единства – это наш праздник, и мы говорили, что объявим о возобновлении трехсторонних переговоров после нашего праздника… Понятно, что переговоры состоятся не до этого, а только после этого", – сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что к Дню народного единства в РФ запланировано немало мероприятий.

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"Посмотрим, как будут вести себя наши украинские соперники в эти дни. Это тоже имеет большое значение. Если во время массовых народных мероприятий произойдут какие-то чрезвычайно масштабные бомбардировки, то это, пожалуй, тоже каким-то образом повлияет на наше настроение", – отметил Ушаков, добавив, что "это логично".

Трехсторонние переговоры с участием Украины, США и РФ – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что трехсторонняя встреча с участием представителей Украины, США и РФ состоится после промежуточных выборов в Конгресс США. По его словам, это может произойти уже 10 ноября.

Зеленский также назвал главную цель предстоящих трехсторонних переговоров. Украинский лидер выразил надежду, что встреча поможет приблизить переговоры на уровне лидеров, чтобы достичь конкретных договоренностей о прекращении огня.

Впоследствии в Кремле назвали неожиданное препятствие для проведения переговоров по Украине. В этом контексте помощник кремлевского Юрий Ушаков упомянул ситуацию на Ближнем Востоке. Он также добавил, что Кремль пока не предложил конкретную дату переговоров.

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