Еще один год не выдержим: министр оценил последствия блокады портов для агросектора

Убытки аграриев уже достигли 3 млрд долларов.

Из-за блокады черноморских портов российскими оккупантами аграрии уже потеряли примерно 3 млрд долларов. Их запаса прочности должно хватить до 1 июля 2027 года, однако при сохранении ограничений на экспорт после этого срока в Украине непременно произойдет значительное сокращение посевных площадей и урожая, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами.

"В первом полугодии 2027 года возможны два сценария. В случае увеличения экспорта будут вносить больше необходимого количества удобрений и засевать всю доступную площадь. В случае неувеличения экспорта – будет применяться минимальная технология. Условно сокращение удобрений на 30–40 % по сравнению с показателем текущего года, переход на максимально доступные и более дешевые средства защиты растений и семенной материал, сокращение площади под посевами как минимум на 1 млн га. И в таком режиме можно провести весеннюю посевную кампанию. Но еще один маркетинговый год так не получится, потому что к 1 июля у нас не останется запасов", – предупреждает Высоцкий.

Предыдущие запасы украинских аграриев глава Минагро оценивает в 5 млрд долларов.

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"В начале маркетингового года, 1 июля, у аграриев был определенный запас прочности. Мы оцениваем их оборотный капитал примерно в 250 долларов на гектар, как доходы предыдущих периодов на счетах. В пределах страны мы обрабатываем 20 миллионов гектаров зерновых и масличных культур. Соответственно, речь идет о 5 млрд долларов запасов. По состоянию на 1 октября этот запас снизился примерно до 100 долларов на гектар. Фактически 3 млрд долларов ушли в минус из-за значительного падения экспорта", – сообщает Высоцкий.

Состояние украинского агросектора – главные новости

Ранее Тарас Высоцкий сообщал, что в результате блокады портов Украина с конца сентября экспортирует лишь 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции. При этом в приоритете – продукция с большей добавленной стоимостью, в частности растительное масло.

В следующем году Минагропрог прогнозирует сокращение площадей под зерновыми в Украине – прежде всего, под кукурузой и пшеницей – и увеличение площадей под масличными культурами – соей и подсолнечником. Высоцкий не исключает, что сокращение площадей под кукурузой может достичь 50%.

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