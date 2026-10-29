'Длинный Нептун' уничтожил два истребителя-бомбардировщика в России

Су-34 - одна из основных платформ тактической авиации РФ для применения кассетных бомб против украинских городов.

В Волгоградской области РФ подразделения ВМС ВС Украины нанесли ракетный удар береговым ракетным комплексом "Нептун" по месту дислокации авиации противника - попадание пришлось по аэродрому "Мариновка". Об этом заявила пресс-служба сил Военно-морских ВСУ.

По данным военных, удар был нанесён "длинным "Нептуном" - в результате огневого поражения уничтожены 2 фронтовых истребителя-бомбардировщика Су-34 на территории 11-го смешанного авиационного полка 4-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС и ПВО. Подразделение дислоцируется в населенном пункте Октябрьский Волгоградской области

Как подчеркивают в ВМС, Су-34 является одной из основных платформ российской тактической авиации для применения управляемых авиационных бомб (УАБ) по украинским городам, позициям Сил обороны и прифронтовым территориям.

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Уничтожение российских самолетов

Как писал УНИАН, ранее российский анонимный Telegram-канал сообщил, что 29 октября был нанесен удар по аэродрому в населенном пункте Октябрьский Волгоградской области. Сообщалось, что его использует 11-й смешанный авиационный полк, который эксплуатирует фронтовые бомбардировщики Су-24М, разведывательные самолеты Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34. Также сообщалось, что, предположительно, уничтожены самолеты и ликвидированы два военнослужащих.

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