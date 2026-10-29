НБУ: Украина получит до конца года более $80 миллиардов, в следующем году – еще больше

Объемы международной помощи в последние месяцы оказались ниже ожиданий.

Украина должна получить в 2026 году около 50 млрд долларов прямой бюджетной поддержки и более 32 млрд долларов в рамках оборонной программы Ukraine Support Loan. Общая сумма поступлений составит около 82 млрд долларов, говорится в прогнозе Нацбанка.

В следующем году прогнозные цифры составляют 52 млрд долларов и 37 млрд долларов соответственно, что в совокупности дает 87 млрд долларов. Данная поддержка позволит обеспечить значительные бюджетные потребности и поддерживать международные резервы на уровне более 62 млрд долларов в 2026–2027 годах, что является комфортным для государства с точки зрения НБУ.

Регулятор отмечает, что внешняя помощь остается критически важной для Украины. В то же время в третьем квартале она была ниже прогнозируемых объемов, прежде всего из-за задержек в реализации реформ.

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После принятия Верховной Радой в октябре ряда законов дальнейшее финансирование со стороны ЕС и МВФ было разблокировано.

"Ожидается дальнейшее ускорение темпов выполнения обязательств по программам поддержки, что снизит неопределенность в отношении источников финансирования бюджета", – говорится в отчете НБУ.

Решения Нацбанка – главные новости

НБУ принял решение повысить учетную ставку на полпроцента – до 16,5% – в связи с существенным усилением ценового давления и ухудшением инфляционных ожиданий. Регулятор повысил инфляционный прогноз на 2026 год до 12,5%.

Предыдущее повышение учетной ставки Нацбанком произошло не далее как в сентябре. По данным регулятора, в августе потребительская инфляция ускорилась, превысив траекторию июльского прогноза НБУ.

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