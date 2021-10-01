Наличие украинского гражданства не даст повода обсуждать вопрос экстрадиции задержанного в Батуми экс-президента Грузии Михеила Саакашвили в Украину.
Об этом заявил представитель грузинской прокуратуры на брифинге 1 октября.
"Это совершенно невозможно, потому что преступления совершались на территории Грузии", - отметили в прокуратуре.
Задержание Саакашвили в Грузии
Об аресте Михеила Саакашвили в Батуми стало известно 1 октября. Он был арестован местными правоохранителями, вернувшись на родину впервые за 8 лет.
Читайте такжеПротив задержанного в Грузии Саакашвили возбуждено новое уголовное делоПо словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, у полиции была предварительная информация о перемещении Саакашвили из Украины в Грузию.
Адвокат политика Бека Басилая утверждает, что еще не смог связаться с ним, и называет задержание своего клиента политическим актом.
Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.
Но уже 1 октября Саакашвили объявил, что прибыл в грузинский Батуми.
После его задержания Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии для получения официальной информации об основаниях и обстоятельствах случившегося.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже предупредила, что ни при каких обстоятельствах не помилует своего предшественника.