Лучшие бюджетные смартфоны: эксперты посоветовали четыре модели до 10 000 грн

Индустрия шагнула настолько далеко вперед, что даже в этом ценовом сегменте можно найти устройства с мощными процессорами и емкими аккумуляторами.

Эксперты GSMArena обновили подборку лучших бюджетных смартфонов 2026 года, которые представлены на глобальном рынке. В список вошли доступные модели от Samsung, Xiaomi и Motorola стоимостью до 200 евро (~10 000 грн).

Индустрия шагнула настолько далеко вперед, что даже в этом ценовом сегменте можно найти устройства с мощными процессорами и емкими аккумуляторами, говорят эксперты GSMArena. Некоторые из них также отличаются длительным сроком программной поддержки.

Лучшим бюджетным смартфоном редакция назвала Galaxy A17 5G. Аппарат получил качественную основную и фронтальную камеру, отличный AMOLED дисплей с высокой яркостью, аккумулятор, которого хватает на целый день и корпус премиум-класса с защитным стеклом Gorilla Glass Victus+ и степенью защиты IP68.

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Еще одним преимуществом стала длительная программная поддержка: Samsung обещает шесть крупных обновлений Android. В зависимости от конфигурации и магазина Galaxy A17 5G стоит около 190-290 евро. Среди главных недостатков чаще всего упоминается медленная зарядка и слабая сверхширокоугольная камера.

Среди моделей дешевле 200 евро редакция также выделила Xiaomi Redmi 17 4G. Смартфон оснащен 120-герцевым экраном, стереодинамиками, модулем NFC и аккумулятором на 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт. При этом покупателя придется мириться с низким разрешением экрана (HD) и отсутствием записи видео в разрешении 4K.

Еще один вариант для экономных покупателей – Xiaomi Redmi 17C. Модель предлагает 50-мегапиксельную основную камеру, большой экран с частотой обновления 120 Гц, батарею 6000 мАч и повышенную прочность. Однако при внушительной диагонали 6,9 дюйма разрешение экрана составляет всего 1640×720 пикселей.

Покупателям, которым важна автономность и быстрая зарядка, стоит обратить внимание на Motorola Moto G15 Power. Устройство получило аккумулятор емкостью 6000 мАч, дисплей с разрешением Full HD+, стереодинамики и поддержку NFC. Среди недостатков эксперты указывают невысокую производительность.

Ранее эксперты выбрали лучшие недорогие Android-смартфоны с поддержкой беспроводной зарядки. Если раньше беспроводная зарядка считалась привилегией дорогих флагманов, то в 2026 году индустрия окончательно стерла эту границу.

УНИАН уже писал, что бюджетные смартфоны стоимостью до 200 евро могут исчезнуть в 2027 году. Сложившаяся ситуация на рынке делает производство недорогих устройств убыточным без существенного повышения розничных цен.

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