Силы обороны уничтожили два российских Су-34 в Волгоградской области, – СМИ

Военный аэродром атаковали дроны.

На российском аэродроме "Мариновка", по всей видимости, уничтожены два истребителя Су-34.

Российский анонимный Телеграм-канал сообщил, что 29 октября был нанесён удар по аэродрому, расположенному в населенном пункте Октябрьский Волгоградской области. Им пользуется 11-й смешанный авиационный полк. Он эксплуатирует фронтовые бомбардировщики Су-24М, разведывательные самолеты Су-24МР и истребители-бомбардировщики Су-34.

По предварительным данным, два российских военных самолета уничтожены. Также ликвидированы два военнослужащих, еще как минимум двое получили ранения.

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Как пишет военный портал "Милитарий", перед этим на аэродроме объявили об угрозе со стороны дронов. После этого спутники зафиксировали там пожар, свидетельствуют данные мониторингового сервиса NASA FIRMS.

Как говорится в статье, аномальное повышение температуры на территории аэродрома зафиксировали в 02:28 ночи в районе стоянки самолетов.

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Напомним, что истребители-бомбардировщики Су-34 являются одним из ключевых элементов ударной авиации РФ в войне против Украины. Именно они запускают управляемые авиабомбы, которыми наносят удары по наземным целям.

По оценкам ГУР, по состоянию на 22 октября Россия имела на вооружении около 140 таких самолетов. По данным разведки, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 43 самолета этого типа. Еще семь Су-34 получили повреждения.

В частности, шесть Су-34М были поражены в октябре ракетой "Нептун" на военном аэродроме "Борисоглебск". Это обошлось России как минимум в 150 млн долларов.

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