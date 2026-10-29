У Лубинца обнародовали маршрут возвращения украинцев из Олешек

Этот маршрут предполагает сначала переезд из Олешок в Анапу, а затем вылет самолетом в белорусский Гомель.

Граждане Украины, пожелавшие эвакуироваться из оккупированного города Олешки в Украину, сначала должны выехать в Россию, а затем в Беларусь по пути на территорию, контролируемую правительством Украины. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Telegram во время поездки в Олешки.

"Вижу, что в соцсетях уже пишут, что я нахожусь на территории РФ. Появляется много вопросов и провокационных сообщений. Поэтому хочу пояснить: я еду туда, чтобы лично быть на месте и видеть, что происходит", - отметил омбудсман.

Лубинец сказал, что будет информировать о ходе продолжающейся гуманитарной миссии. Также он призвал доверять официальным источникам и не делать выводов на основе непроверенных сообщений.

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"Потому что вы даже не представляете, насколько сложными были эти переговоры. И как долго они длились для того, чтобы я оказался здесь, где я сейчас нахожусь. Но мы преодолели лишь половину пути к задуманному: поэтому прошу - давайте оставим все вопросы до того, как я вернусь домой", - отметил Лубинец.

Отдельно он выразил огромную благодарность всем, кто помог сделать эту миссию возможной, в частности гражданам Соединенных Штатов Америки, которые присоединились к этому процессу. Также он поблагодарил всех украинцев, которые выходили на акции за рубежом и не позволяли снять вопрос об Олешко из повестки дня. Лубинец подчеркнул:

"И в заключение ответ на один вопрос - почему я еду лично? Потому что когда речь идет о спасении людей, важно быть рядом. Важно понимать, что происходит на месте, и прилагать все усилия, чтобы достигнутые договоренности работали. И если бы мне пришлось поехать ради одного человека - я бы поехал снова".

В то же время Офис омбудсмена Украины в социальной сети Facebook обнародовал фрагмент документа по поводу гуманитарной миссии в Олешках.

В этом документе говорится, что "в соответствии с согласованными обеими сторонами списками эвакуированных граждан 30 октября 2026 года украинская делегация в сопровождении представителя Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также граждане, выразившие желание выехать на подконтрольную Украине территорию, отправляются из города Олешки в аэропорт города Анапа для дальнейшего вылета самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России в город Гомель Республики Беларусь".

Эвакуация из Олешек

Как сообщал УНИАН, ранее Украина и Россия при содействии первой леди США Мелании Трамп договорились о временном прекращении огня в районе Олешек в Херсонской области, чтобы эвакуировать местных жителей.

27 октября, с 3:00, вокруг города ввели режим прекращения огня для проведения гуманитарной миссии. Этот режим продлится до 22:59 воскресенья, 1 ноября.

Люди, которые рассматривают возможность выезда из оккупированного города Олешки Херсонской области, не уверены в безопасности маршрута и не знают, смогут ли добраться до подконтрольной Украине территории.

По данным американского телеканала Fox News, гуманитарная операция в Олешках по соглашению сторон может быть продлена на более длительный срок. Кроме того, стороны договорились не реже одного раза в месяц организовывать в Херсонской области гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи.

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