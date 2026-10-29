Враг потерял десятки Су-34 в войне против Украины: в ГУР подсчитали, сколько их осталось

Россия продолжает выпускать и модернизировать истребители, стремясь пополнять авиапарк и поддерживать интенсивность ракетно-бомбовых ударов.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 являются одним из ключевых элементов ударной авиации РФ в войне против Украины. Как сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, использование этих самолетов в качестве носителей управляемых авиабомб позволяет российской армии наносить удары по наземным целям, в частности вблизи линии фронта и в прифронтовых населенных пунктах.

Несмотря на значительные боевые потери, Россия продолжает выпускать и модернизировать Су-34, пытаясь пополнять авиапарк и поддерживать интенсивность ракетно-бомбовых атак, говорится в сообщении. Однако возможности наращивания количества таких самолетов зависят от производственных мощностей, доступа к технологическим компонентам и способности российского военно-промышленного комплекса компенсировать потери.

По состоянию на 22 октября 2026 года на вооружении Воздушно-космических сил РФ находится около 140 истребителей-бомбардировщиков Су-34 различных модификаций, в том числе модернизированных Су-34М (Су-34НВО).

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По данным разведки, с начала полномасштабного вторжения было уничтожено 43 самолета этого типа. Еще семь Су-34 получили повреждения.

Такие потери существенны для российской авиации, ведь восстановление парка – дело не простое.

"Восстановление требует длительного производственного цикла, значительных финансовых ресурсов и специализированной промышленной кооперации. Для сравнения: количество уничтоженных Су-34 эквивалентно примерно 2,5–3 годам их производства при оцениваемых мощностях в 14–18 самолетов ежегодно", – подчеркивают в ГУР.

Речь идет о том, что реальная боевая способность Су-34 зависит не только от количества самолетов в авиапарке. Важны их техническое состояние, наличие подготовленных экипажей, интенсивность использования, возможности обслуживания и способность России компенсировать потери.

Где РФ производит Су-34

Серийное производство Су-34 сосредоточено на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова, входящем в состав "Объединенной авиастроительной корпорации". По приведенным оценкам, предприятие может производить примерно 14–18 таких самолетов в год.

Основной акцент Россия делает на выпуске модернизированных Су-34М. Они оснащены усовершенствованным бортовым оборудованием и обладают более широкими возможностями применения авиационного вооружения. Модернизация учитывает боевой опыт, полученный российскими войсками в ходе полномасштабной войны против Украины.

Производственные мощности завода используются как для нужд российской армии, так и для выполнения экспортных заказов. В частности, часть ресурсов направлена на производство Су-34МЕ для Алжира. Это создает дополнительную нагрузку на предприятие, которому необходимо одновременно пополнять российский авиапарк и выполнять международные контракты.

В то же время в период с 22 октября 2025 года по 22 октября 2026 года российским воздушно-космическим силам, согласно приведенным данным, передали 22 новых Су-34. Это превышает оцениваемый годовой объем производства, который составляет 14–18 самолетов.

Как изменилась тактика применения Су-34

Во время полномасштабной войны против Украины роль Су-34 в российской ударной авиации существенно изменилась.

В начале вторжения эти самолеты преимущественно использовались для атак на наземные цели неуправляемыми авиабомбами, в частности ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 и бетонобойными БетАБ-500. Для применения такого вооружения самолетам приходилось приближаться к целям, что увеличивало риск поражения украинской противовоздушной обороной.

Также Су-34 начали использовать для запуска управляемых авиационных ракет Х-31 и Х-59. В отдельных случаях самолеты применяли противокорабельные ракеты Х-35У для ударов по наземным объектам.

Как отмечают в ГУР, важный этап изменений в тактике российской авиации связан с массовым применением авиабомб, оснащенных унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), известных в Украине как КАБы (управляемые авиабомбы). Сочетание Су-34 с относительно недорогими комплектами такого типа позволило России расширить возможности ударной авиации.

УМПК позволяют переоборудовать обычные авиабомбы в управляемые боеприпасы, которые можно сбрасывать с большого расстояния. Благодаря этому Су-34 могут атаковать цели, оставаясь вне зоны поражения части украинских систем ПВО, что снижает риски для самолетов.

Использование Су-34 для тактики "выжженной земли" приводит к масштабным разрушениям инфраструктуры, гибели мирных жителей и вынужденному отъезду населения из прифронтовых населенных пунктов.

Как санкции влияют на производство Су-34

Российская авиастроительная отрасль зависит от поставок электронных компонентов, высокотехнологичного оборудования и специализированных материалов. Особенно важны детали для бортовой электроники, навигационных систем, средств связи и радиоэлектронной борьбы. Для производства современных самолетов также требуется специализированное промышленное и измерительное оборудование.

Международные санкции затрудняют доступ российских производителей к ряду критически важных технологий. Чтобы обеспечивать потребности военно-промышленного комплекса, Россия использует посреднические структуры, каналы поставок через третьи страны и альтернативные механизмы импорта.

Одним из направлений противодействия остается усиление санкционного давления на Россию. В частности, речь идет о блокировании схем обхода ограничений, усилении экспортного контроля и ограничении доступа российских предприятий к технологиям, необходимым для производства современной авиационной техники. Это должно затруднить возможности Москвы поддерживать и наращивать производство вооружения для войны против Украины.

Российский ВПК: последние новости

Как писал УНИАН, украинская разведка раскрыла информацию о 23 российских предприятиях, вовлеченных в производственную кооперацию по созданию зенитных управляемых ракет 95Я6 для зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

Это семейство российских самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности. Их используют для противовоздушной обороны важных районов, военных и промышленных объектов. Россияне также применяют их для усиления ПВО на малых и предельно малых высотах и защиты от массированных атак средств воздушного нападения.

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