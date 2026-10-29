Почти 80% пленных иностранцев хотят вернуться в РФ, но Москва их не забирает, - Юсов

Россия ежемесячно привлекает в ряды своей армии около 1800 иностранцев.

78% иностранцев, воевавших в составе российской армии и попавших в плен к Силам обороны Украины, хотят вернуться в Россию. Об этом сообщил глава Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов, которого цитирует hromadske.

При этом он отметил, что в РФ в основном не хотят их забирать.

Юсов рассказал, что часть военнопленных иностранцев во время опроса утверждала, что не знала о том, что окажется на войне против Украины, мол, ехали в Россию "красить заборы" или "на культурный фестиваль".

Видео дня

Однако, согласно опросу Координационного штаба, почти 50% иностранных военнопленных признали, что знали о том, что "идут на войну и воевать против украинцев".

Юсов сообщил, что РФ ежемесячно привлекает в ряды своей армии около 1800 иностранцев.

По его словам, в 2022 году было известно о менее чем 100 иностранцах, привлеченных в российскую армию, а только за девять месяцев 2026 года их число превысило 16 тысяч.

Юсов также сообщил, что, по данным разведки, в планах России на 2026 год – завербовать 18 500 иностранцев, но этот план, скорее всего, будет перевыполнен уже в ближайшее время.

В целом Координационному штабу известны персональные данные почти 49 тысяч иностранцев, которые заключили контракты и проходили или проходят службу в российской армии.

"Для сравнения: вся армия Бельгии – это 20 тысяч, например, Австрии – 22 тысячи. В Словакии, кажется, до 16 тысяч. То есть это действительно глобальная угроза, далеко не только против Украины. И она набирает обороты, масштабы увеличиваются", – подчеркивает Юсов.

Он отметил, что Россия привлекает иностранцев, чтобы снизить социальную напряженность и компенсировать демографические потери среди собственного населения.

"Иностранцев берут не для того, чтобы они возвращались, не для того, чтобы сказать: "Спасибо за службу"… Наемник или иностранец в российской армии – это в любом случае меньшие затраты, чем россиянин и гражданин страны. И возвращать его не так интересно, потому что дальше автоматически следуют обращения от страны происхождения", – сказал Юсов.

В то же время Россия не отпускает иностранцев, чьи контракты на службу в армии уже истекли. По данным Коордштаба, известно о более чем 3000 таких случаев.

Вербовка РФ иностранцев на войну против Украины

Как сообщал УНИАН, Россия продолжает обманным путем вербовать иностранных граждан для участия в войне против Украины.

В отчете Amnesty International говорится, что это равносильно торговле людьми.

Правозащитники отметили, что РФ использует обманные, принудительные и эксплуататорские методы для вербовки граждан из стран с низким уровнем дохода, таких как Шри-Ланка, Сьерра-Леоне или Сомали. Чаще всего им обещают гражданские или небоевые должности, но на самом деле отправляют прямо на фронт.

Отмечается, что в украинском плену находятся сотни иностранных граждан, которых Россия отправила на войну. Некоторые из них рассказали правозащитной организации, что российские власти принуждали их вступить в ряды вооруженных сил, когда срок действия их вида на жительство в РФ подходил к концу.

Вас также могут заинтересовать новости: