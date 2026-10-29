РФ создала специальный кумулятивный боеприпас, способный уничтожать мосты, - Флеш

Российские захватчики уже применяли такое оружие, в частности – для уничтожения электрических опор.

Российские захватчики теперь могут пытаться атаковать стальные тросы мостов. Для этого была создана специальная кумулятивная боевая часть для ударных дронов. Об этом советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов сказал в комментарии "Телеграфу".

Так, Флеш оценил, могут ли россияне разрушить Северный мост в Киеве с помощью "Шахедов".

"Действительно, считалось, что это невозможно, что все мосты имеют запас прочности против разрушения. Но Россия создала специальную кумулятивную боевую часть, которая перерезает ванты мостов. И они уже пытались это сделать. Они показали, как этой специальной боевой частью атаковали электрическую опору", – сказал Бескрестнов.

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По его мнению, российские захватчики могут атаковать сами ванты, и специалисты уже проводили оценку угрозы.

"Запас прочности есть. Но если они будут атаковать эти ванты, то могут разрушить мост. Если мы говорим о мостах, которые держатся на вантовой системе, это их слабое место", – добавил Бескрестнов.

В то же время он отметил, что разрушить обычный мост – это проблема.

"Все помнят Антоновский мост в Херсоне: сколько его атаковали, чем только не атаковали, КАБами – и он очень долго держался, потому что у моста есть запас прочности", – добавил эксперт.

Удары по мостам в Киеве

Как сообщал УНИАН, 3 октября на рассвете российские оккупанты нанесли удар реактивным дроном по Северному мосту в Киеве. Тогда были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

Также 4 октября утром российские захватчики поразили дорожное полотно Северного моста.

Кроме того, в конце октября на Южном мосту Киева было зафиксировано несколько попаданий в разных местах. Из-за попаданий движение транспорта было ограничено или сильно затруднено.

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