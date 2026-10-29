Некоторые флешки перестанут работать с Windows 11 в 2027 году: в чем причина

Компания объявила об изменениях в середине октября и будет внедрять их в два этапа.

Microsoft вводит новые ограничения безопасности, из-за которых некоторые USB-флешки, SD-карты и внешние жесткие диски перестанут открываться в Windows 11. Изменения вступят в силу в январе 2027 года и затронут устройства, отформатированные в файловой системе ReFS.

К счастью, большинство пользователей не заметит изменений, но в отдельных случаях они могут доставить серьезные неудобства, пишет PCWPlus.hu.

Resilient File System, или ReFS, – это разработанная Microsoft файловая система, предназначенная прежде всего для надежного хранения больших объемов данных, а также использования в корпоративной инфраструктуре и на серверах. По ряду параметров эта технология превосходит традиционную NTFS: например, она эффективнее справляется с повреждением данных и поддерживает накопители очень большой емкости. Однако Microsoft никогда официально не поддерживала ее использование на внешних накопителях.

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Компания будет внедрять изменения поэтапно. После октябрьского обновления безопасности Windows 11 начнет регистрировать случаи обнаружения внешних накопителей с файловой системой ReFS, но пока не станет препятствовать их использованию.

После январского обновления такие устройства по умолчанию перестанут открываться. При этом хранящиеся на них файлы не будут удалены, однако Windows больше не сможет предоставить к ним доступ обычным способом.

Кого коснутся изменения

Для обычных пользователей это изменение вряд ли станет проблемой. Большинство USB-флешек и SD-карт используют файловую систему FAT32 или exFAT, но диски, отформатированные в NTFS, также будут работать без проблем. Ранее Microsoft уже упростила работу с FAT32, увеличив лимит размера форматируемых томов в предварительной версии Windows 11.

Microsoft объясняет свое решение соображениями безопасности, однако конкретную уязвимость компания не назвала. Цель изменений – ограничить использование конфигураций хранения данных, которые официально не поддерживаются и могут представлять потенциальный риск. При этом системные администраторы по-прежнему смогут разрешить работу таких накопителей с помощью групповых политик или изменений в реестре Windows.

Ограничение затронет не только Windows 11, но и поддерживаемые версии Windows 10, а также Windows Server. Владельцам внешних накопителей с файловой системой ReFS стоит перенести данные на поддерживаемый носитель до выхода январского обновления. Проверить файловую систему накопителя можно в "Проводнике Windows", открыв свойства устройства.

Пользователям рассказали, как бесплатно продлить поддержку Windows 10 еще на год. Компания продолжает выпускать критические исправления для пользователей, подключивших программу Extended Security Updates (ESU).

Microsoft продолжает улучшать Windows 11, добавляя функции, о которых пользователи просили уже давно. В апреле в Windows 11 появилась опция бесконечной приостановки обновлений. Также в меню питания добавили отдельную кнопку для выключения или перезагрузки ПК без установки обновлений.

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