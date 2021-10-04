По словам вице-премьера Грузии Теи Цулукиани, об экстрадиции Михеила Саакашвили в Украину "не может быть и речи".

Власти Грузии не собираются выдавать Украине задержанного экс-президента Михеила Саакашвили.

С соответствующим заявлением вступила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, передает Imedi News.

"Говорить об экстрадиции Саакашвили – это юридическая чушь или нонсенс. Если мы говорим о передаче Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, в Украине, то у нас нет никакого желания это делать. В этом нет целесообразности", – заявила она.

"Не может быть и речи о выдаче Саакашвили, и с политической точки зрения я удивлена. Если человек настолько привержен идее жертвовать собой ради идеалов, он не должен желать вернуться в Киев", – добавила она.

Читайте такжеСаакашвили въехал в Грузию в вентиляционной кабине трейлера - СМИМинистр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отметил, что Саакашвили может быть экстрадирован только в случае совершения уголовного преступления в Украине.

Задержание Саакашвили в Грузии

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержали в Грузии и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск, при этом его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность новостями из Грузии, где задержали Саакашвили.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого "требовало верховенство закона".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц