Российские 'Герани-5' уже разгоняются до 1000 км/ч, - Флэш

Такие скорости фиксировались во время маневрирования российских беспилотников.

Российские реактивные ударные беспилотники "Герань-5" уже разгоняются до скорости 1000 км/ч. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил советник президента по оборонным технологиям Сергей Флэш Бескрестнов во время общения с журналистами 29 октября в Киеве.

По его словам, такие скорости фиксировались во время маневрирования российских беспилотников. Он подчеркнул, что Украине же необходимо научиться опережать противника в этой технологической борьбе, быть на шаг впереди.

"Мы фиксировали такие случаи, когда во время маневрирования "Герань-5" развивала скорость до 1000 км в час… Против нас работают лучшие умы, лучшие инженеры России. Если у них пехота – это такая категория людей, которые воюют на фронтах, это не означает, что у россиян нет институтов, нет специалистов, ученых. Они привлекают в Алабугу очень много людей, там десятки тысяч инженеров с очень высокой квалификацией. Они привлекают туда очень много молодежи, то есть лучшая молодежь со всей России едет туда и работает против нас", – сказал Флэш.

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Он отметил, что ранее РФ использовала "Герань-3", развивавшую скорость 280–300 км/ч. Однако впоследствии россияне перешли на более быстрые модификации, из-за чего украинским разработчикам пришлось искать новые решения для перехвата.

"Создать модель, которая быстро летает, – это только одна часть. А сделать серийное изделие, которое будет очень простым в использовании, – это совершенно другой вопрос", – пояснил Бескрестнов.

Он отметил, что украинские производители уже демонстрировали реактивные дроны-перехватчики, однако возникли трудности с системами управления, наведения, автоматического захвата целей и масштабированием производства.

Россия строит еще один дронопорт – что известно

Как сообщал УНИАН, по данным разведки, спутниковые снимки подтверждают обустройство новой площадки для запуска БПЛА вблизи военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области, граничащей с временно оккупированной территорией Луганской области.

В частности, конфигурация объекта свидетельствует о том, что он предназначен для подготовки и запуска реактивных ударных беспилотников. Вероятно, речь идет о запусках дронов "Герань-4" и "Герань-5", а также их модификаций.

По предварительным оценкам, после завершения строительства площадка сможет обеспечивать до 100 запусков в сутки. Как отмечают в ГУР, фактическая интенсивность использования этого дронопорта будет зависеть от ряда факторов: от поставок готовых беспилотников, наличия топлива и боевых частей для БПЛА, количества подготовленных расчетов, исправности оборудования и поставленных агрессором задач.

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