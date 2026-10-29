Пережила два Голодомора, Вторую мировую и нацистский карцер: что рассказала 100-летняя жительница Черниговщины

Сейчас женщина проводит большую часть времени в своей комнате и читает газеты.

Жительница Сосницы Черниговской области Анна Авраменко отметила 100-летие. За свою жизнь она пережила два Голодомора, Вторую мировую войну, принудительный труд в Германии, заключение в нацистском карцере и коронавирус.

Как сообщило "Суспильне", несмотря на почтенный возраст, женщина до сих пор читает газеты, готовит еду и занимается хозяйством. В 100 лет она сохраняет ясный ум и не теряет чувства юмора.

"Руки болят, ноги болят, глаза не видят, уши не слышат, зубов нет – вот такая вот жизнь у бабушки", – шутит долгожительница.

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В её дворе много цветов – после выхода на пенсию женщина выращивала их и продавала на рынке в районном центре, чтобы иметь дополнительный заработок. А сейчас большую часть времени она проводит в своей комнате, читает газеты, а когда позволяет погода, выходит погулять на улицу. Также самостоятельно готовит еду и моет посуду.

"Чем я занимаюсь: читаю газету. Если нет дождя – гуляю во дворе. Ну, что еще я могу делать: варю свеклу, тру ее, чищу, посуду могу помыть, кашу варю", – рассказывает Анна Авраменко.

Женщина рассказала, что ест вареную свеклу, чтобы улучшить пищеварение. Несколько лет назад она перенесла COVID-19. В 95 лет её госпитализировали, и медики сомневались, что она выздоровеет.

"В 95 лет у нее был ковид, она попала в больницу. Ни врачи, ни медсестры не думали, что она выздоровеет. Но она выздоровела", – вспоминает дочь долгожительницы Лариса Портна.

Говорят, что во время Второй мировой войны Авраменко вывезли на принудительные работы в Восточную Пруссию, на территории которой сейчас расположена Калининградская область РФ. Она работала в хозяйстве немецкой семьи.

Женщина помнит, как из-за конфликта с хозяйкой попала в карцер. Однажды та приказала ей принести дрова, но Анна принесла брикеты. Хозяйка ударила её, в ответ девушка ударила женщину по лицу.

"Послала хозяйку, допекла. Хозяйка мне приказала: "Принеси дрова". А я ей принесла брикеты. Так она меня ударила, а я развернулась и левой ей – в лицо. Она позвонила, и приехали, забрали меня в карцер. Можно было только стоять и немного пригнуть колени. Десять дней я там просидела почти стоя", – рассказала долгожительница.

Пребывание на принудительных работах в Германии имело последствия и после войны. По словам дочери, Анну Авраменко не принимали в коммунистическую партию, поэтому она не могла занимать руководящие должности. Женщина работала в местном мебельном магазине. Чтобы купить швейную машинку, она всю зиму собственноручно шила рушники и продавала их. Впоследствии покупала лоскутки ткани в комиссионном магазине и шила одежду.

Авраменко дважды выходила замуж. Её первый муж умер в молодом возрасте после операции на желудке. Женщина осталась вдовой с маленьким сыном.

Когда мальчику исполнилось девять лет, Анна вышла замуж во второй раз – за мужчину, который был на девять лет моложе.

"Ходил за ней по пятам, не давал прохода", – вспоминает Портная.

У Анны Авраменко трое детей и пятеро внуков. Один из них, Андрей Портный, сейчас возглавляет Сосницкую общину, где и проживает пенсионерка.

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Напомним, на днях во Львовской области Парасковия Гайдучик отпраздновала 104-й день рождения. Она пережила две войны, потеряла первого мужа, родила десять детей и стала прабабушкой для десятков потомков. Сейчас у нее 29 внуков, 43 правнука и четверо праправнуков. Гайдучик родилась 27 октября 1922 года в селе Гута на Волыни – она была седьмым ребенком из восьми в семье Иллариона и Ирины Ляпчуков.

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