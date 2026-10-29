Сколько перехватчиков реактивных дронов есть у Украины: Флэш объяснил важный нюанс

Говорить об эффективности решения можно только тогда, когда каждый экипаж ПВО сможет продемонстрировать результат.

Говорить об эффективности реактивных перехватчиков можно будет только тогда, когда высокие показатели сбивания российских реактивных дронов удастся масштабировать по всей стране во всех подразделениях Сил обороны Украины. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов заявил во время общения с журналистами.

В частности, его спросили, сколько у Украины есть эффективных перехватчиков.

"Как минимум есть пять перехватчиков, и есть перехватчики, у которых эффективность очень высокая", – сказал Бескрестнов.

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При этом, по его словам, он не считает показателем эффективности такую ситуацию, когда лишь какой-то один экипаж противовоздушной обороны показал 100% эффективность при применении одного вида перехватчиков.

По его мнению, нужно учитывать человеческий фактор, ведь в рядах сил противовоздушной обороны служат очень разные люди, которые формируют очень разные экипажи, начиная с добровольческих формирований территориальной общины.

"И когда любой экипаж сможет показать результат, я скажу – это решение работает. Потому что, например, мы же не знаем, как мы получили этот результат. Это может быть момент, когда, например, реактивный "Шахед" летел очень медленно. Так бывает. Бывает скорость 550 км в час, а бывает он летит со скоростью 300 км в час", – пояснил Флеш.

По его мнению, говорить об эффективности можно будет только тогда, когда удастся масштабировать решение в отношении реактивных перехватчиков по всей стране.

"То есть у нас будет достаточно комплектующих для того, чтобы их – как мы сделали это с обычными перехватчиками, просто завалив всю страну – оснастили этими перехватчиками. Их изготовили очень много, так что у каждого подразделения, у каждой части по всей стране были перехватчики. То есть мы обеспечили защиту всей страны. Точно так же нам нужно реализовать масштабированное решение по реактивному перехватчику. Когда оно будет, я вам скажу: да, оно есть, оно работает", – сказал Флеш.

Защита от российских реактивных дронов

Как сообщал УНИАН, эксперт Анатолий Храпчинский отмечал, что должны быть не единичные, а десятки и сотни перехватов российских реактивных дронов новыми системами, чтобы можно было утверждать, что технология работает.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский перечислил четыре различных вида вооружения, которые должны усилить противовоздушные силы обороны Украины для сбивания российских реактивных "Шахедов". Речь идет о боеприпасах калибра 20 мм для истребителей F-16, реактивных перехватчиках, малых ракетах и турелях.

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