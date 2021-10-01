Экс-президент Грузии утверждает, что находится в Батуми.

Бывший президент Грузии, глава Исполкома Нацсовета реформ в Украине Михеил Саакашвили утверждает, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Об этом он сообщил у себя в Facebook. Сначала Саакашвили разместил пост на грузинском языке следующего содержания: "Доброе утро, Грузия. Спустя восемь лет уже из Грузии".

Впоследствии на странице Саакашвили появилось видео, где он также на грузинском языке утверждает, что находится в Батуми. На кадрах видно, что запись проводилась в темное время суток. На видео Саакашвили говорит, что скучал по Батуми и "сегодня исполнилась его мечта".

По данным сайта "Новости - Грузия", видео записано возле канатной станции на въезде в Батуми. Журналисты пообщались с местными жителями и те заявили, что не видели Саакашвили в указанном районе.

Саакашвили в Грузии - что известно

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - сказал он.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

Автор: Юрий Годован