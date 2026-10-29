Экономика Украины упадет в 2026 году: Нацбанк озвучил мрачный прогноз

НБУ впервые с начала войны официально прогнозирует рецессию в Украине.

Национальный банк Украины ожидает, что по итогам 2026 года украинская экономика сократится на 0,4%, сообщил глава регулятора Андрей Пышный во время брифинга.

"Ухудшилась динамика других отраслей промышленности, торговли и сельского хозяйства. В результате Национальный банк пересмотрел прогноз динамики реального ВВП в 2026 году в сторону понижения до минус 0,4%", – сказал он.

Пышный подчеркнул, что только интенсификация российских обстрелов предприятий привела к сокращению ВВП на 1,9 процентных пункта.

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По оценкам Национального банка, в третьем квартале реальный ВВП сократился на 0,5% в годовом исчислении. Такая динамика была обусловлена прежде всего последствиями блокады морских портов и российских атак на производственные мощности и логистику. Наибольшие потери понесли металлургические и рудодобывающие предприятия.

"Учитывая последствия разрушений, Национальный банк прогнозирует медленное восстановление экономического роста в 2027–2028 годах. Оживлению экономической активности будут способствовать, в частности, государственные и частные инвестиции в оборонную промышленность, локализация, производство вооружения за счет Ukraine Support Loan и проекты по восстановлению критической инфраструктуры", – отметил Пышный.

Он также добавил, что при реализации прогноза Национального банка об улучшении логистики в середине 2027 года реальный ВВП в следующем году может вырасти на 0,4%. По мере снижения рисков в сфере безопасности в 2028 году рост экономики может ускориться до 2,2%.

Экономика Украины – последние новости

По данным Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в сентябре текущего года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины сократился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Тогда сообщалось, что основными факторами падения стали проблемы с логистикой, сокращение добычи железной руды, удары РФ по металлургическим предприятиям и ухудшение ситуации в энергетике.

Согласно макроэкономическому прогнозу инвестгруппы ICU, ожидалось падение ВВП Украины по итогам 2026 и 2027 годов. В 2026 году аналитики прогнозировали сокращение реального ВВП на 0,6%, а в 2027-м – на 1,9%. Падение ВВП будет сопровождаться ускорением инфляции.

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