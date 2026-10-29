Ужесточение требований к бизнесу с 4 декабря: Кабмин пересмотрел решение

Речь идет о работе во время "желтого" уровня воздушной тревоги.

Кабмин пересмотрел свое решение об ужесточении требований к бизнесу по обустройству укрытий. Новые правила, которые должны были вступить в силу с 4 декабря, будут отложены еще на три месяца – до 4 марта, сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Согласно первоначальному варианту, предприятия, не имеющие оборудованного укрытия, должны были до 4 декабря разработать комплекс мер безопасности для работников, чтобы и в дальнейшем иметь возможность работать во время желтого уровня воздушной тревоги.

"Два месяца назад правительство инициировало эти изменения. Однако мы увидели, что значительная часть предприятий даже не начала выполнять базовые требования по безопасности людей. Мы продлеваем действие постановления, поскольку не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны", – объясняет решение правительства Корецкий.

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Глава Кабмина отмечает, что отсрочка решения не означает отмену требований.

"Это может быть самое простое безопасное место, мобильное укрытие или информирование о расположении и доступе к ближайшему подземному укрытию. Укрытие не обязательно должно находиться на территории самого предприятия. Можно пользоваться укрытием поблизости, если оно имеет достаточную вместимость. В то же время люди должны четко знать, где оно расположено", – сообщает Корецкий.

Премьер не исключает, что решение правительства может претерпеть дальнейшие изменения.

"До 4 марта военные администрации соберут данные о выполнении требований. По результатам примем дальнейшие решения", – отмечает глава правительства.

Корецкий напомнил, что требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте. Он посоветовал представителям бизнеса обращаться за подробностями в Минэкономики и МВД.

Работа бизнеса во время тревоги – главные новости

Напомним, 4 сентября Кабмин принял постановление № 1092 об обустройстве укрытий предприятиями для работы во время желтого уровня воздушной тревоги. Обычная комната без окон или коридор укрытием не считаются. Также все заведения должны разместить на входе табличку с информацией о том, есть ли у них укрытие или безопасное помещение.

Эксперт Ольга Насонова отмечала, что каждый пятый ресторан в Украине уже зимой может закрыться из-за введения новых правил безопасности во время желтой тревоги с 4 декабря.

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