В Грузии 2 октября пройдут выборы в местные органы власти. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, и он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михеил Саакашвили полетит в Грузию 2 октября рейсом Киев-Тбилиси.

Об этом политик сообщил в видеообращении на странице в соцсети.

В Грузии 2 октября пройдут выборы в местные органы власти. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - сказал он.

Читайте такжеАреста не боится: Саакашвили собрался в Грузию

Саакашвили призвал граждан Грузии пойти на выборы и проголосовать, а после закрытия участков выйти в центры городов, сел и вместе "защитить завоеванную победу".

Дело против Саакашвили в Грузии

В Грузии Саакашвили, уехавшего из страны в 2013 году, заочно приговорили к шести годам заключения. Его признали виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Саакашвили в украинской политике

Впервые экс-президент Грузии переехал работать в Украину после Евромайдана. Он получил украинское гражданство и возглавил Одесскую областную госадминистрацию.

После острой критики в адрес Петра Порошенко, тот уволил Саакашвили и лишил его украинского гражданства.

Однако Саакашвили прорвался через польскую границу и всю зиму 2017-2018 годов организовывал в Киеве протесты против Петра Порошенко. В итоге его депортировали из Украины, но он вернулся после победы на президентских выборах Владимира Зеленского, который вернул ему украинское гражданство.

В 2020 году Саакашвили получил должность председателя исполкома Совета реформ - совещательного органа при Владимире Зеленском.

Автор: Ирина Погорелая