Сегодня в Грузии проходят парламентские выборы.

Председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот.

Его цитирует агентство Interpressnews.

"Он ехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы свергнуть правительство. Соответственно, правоохранительные органы приняли меры для предотвращения его нового преступления", – рассказал Кобахидзе в комментарии журналистам.

Также политик заверил, что все процедуры в отношении Саакашвили будут соответствовать правовым нормам.

Читайте такжеСаакашвили объявил себя политзаключенным и решил голодатьКобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

"И одна из причин успеха этой операции заключалась в том, что она была конфиденциально защищена. За операцию несут ответственность правоохранительные органы. Тот факт, что операция прошла успешно, свидетельствует о том, что все было должным образом спланировано", – отметил парламентарий.

Кобахидзе добавил, что сейчас у оппозиции нет ресурсов для организации митингов и "переворотов".

Сегодня в стране проходят парламентские выборы.

Задержание Саакашвили в Грузии: что известно

В пятницу, 1 октября, в Грузии задержали третьего президента страны Михеила Саакашвили. Его арестовали местные правоохранители. Премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранители знали о прибытии Саакашвили в Грузию. Также политик отметил, что Саакашвили поместили в пенитенциарное учреждение.

Адвокат Бека Басилая назвал задержание Саакашвили "политическим актом" и добавил, что не смог пообщаться с задержанным.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили после возвращения в страну будет задержан.

1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми. В свою очередь Министерство внутренних дел Грузии заявляло, что Саакашвили грузинский границу не пересекал.

Ранее Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Автор: Яна Ставская