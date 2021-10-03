Все институты будут работать над вопросом возвращения задержанного в нашу страну, отметил глава государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что все профильные институты работают над вопросом возвращения экс-президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили, которого задержали в Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Трускавце.

"Я как президент Украины... занимаюсь постоянно тем, что возвращаю граждан Украины разными возможностями, которые у меня есть и которые мне предоставила власть. Господин Саакашвили является гражданином Украины, поэтому его это также касается", – отметил президент.

Читайте такжеЗадержание Саакашвили: в МИД Украины рассказали о разговоре с представителем ГрузииЗеленский подчеркнул, что все институты будут работать над этим вопросом.

"Включая Министерство иностранных дел, посольство в Грузии и посла Грузии, который работает в Украине, и на уровне разговоров между нашими Кабинетами министров, на уровне разговоров премьеров, мы все будем этим заниматься", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 1 октября Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что его задержали и поместили в пенитенциарное учреждение.

После задержания Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск – он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили.

2 октября советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Офисе президента "очень разочарованы" действиями грузинских властей в отношении Саакашвили.

Автор: Антонина Доломанжи