Саакашвили отметил, что очень любит Украину.

Задержанный в Грузии председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший грузинский лидер Михеил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Саакашвили разместил текст письма к президенту Украины на своей странице в Facebook.

В письме чиновник поблагодарил Зеленского за реакцию на задержание и назвал себя фактически "личным узником" лидера России Владимира Путина.

"...Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире...", – написал он.

Саакашвили также поделился, что очень любит Украину, и назвал ее второй родиной.

Автор: Екатерина Присяжнюк