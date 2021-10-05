Задержанный в Грузии председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, бывший грузинский лидер Михеил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Саакашвили разместил текст письма к президенту Украины на своей странице в Facebook.
В письме чиновник поблагодарил Зеленского за реакцию на задержание и назвал себя фактически "личным узником" лидера России Владимира Путина.
"...Глубоко тронут вашими словами и откликом настоящего государственного деятеля высокого класса на мой незаконный арест и заточение в Грузии по сфальсифицированным обвинениям, которые кроме России не признает никто в мире...", – написал он.
Саакашвили также поделился, что очень любит Украину, и назвал ее второй родиной.