Гуманитарная миссия в Олешках: Лубинец рассказал о порядке эвакуации местных жителей

В настоящее время представители РФ, Украины и США собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии.

Подготовка к гуманитарной миссии в Олешках вступает в завершающую стадию. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, добавив, что разминирование территории для эвакуации завершено.

По его словам, гуманитарный конвой уже сформирован и готов к отправке. Его отправка ожидается от центральной больницы города, где всем гражданам будет оказана вся необходимая помощь. Лубинец подчеркнул, что возможность выехать для местных жителей будет обеспечена до 14:00. Уже после 14:30 состоится раздача гуманитарной помощи местным жителям.

Сейчас же, по словам Лубинеца, делегации Украины, США и РФ собрались для координации дальнейших действий в рамках гуманитарной миссии. Кроме того, на месте присутствуют журналисты из трех стран.

Видео дня

"Благодарен первой леди США Мелании Трамп за личное участие, посредничество и координацию усилий, благодаря которым удалось достичь важных гуманитарных договоренностей", – написал он.

Лубинец отметил, что для реализации договоренностей сотрудничает с Яной Лантратовой, российской уполномоченной по правам человека.

Гуманитарная миссия в Олешках: что известно

Напомним, что граждан Украины, выразивших желание эвакуироваться из оккупированного города Олешки в Украину, должны вернуть домой через Россию и Беларусь.

Ранее издание Fox News сообщало о том, что в Херсонской области планируют ежемесячно проводить такие гуманитарные миссии, как та, которая сейчас проходит в Олешках. По данным издания, в настоящее время в области будут организованы коридоры для эвакуации гражданских лиц, а также для доставки гуманитарных грузов.

Между тем руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил, что люди, желающие выехать из Олешек, не уверены в безопасности маршрута и не знают, смогут ли они добраться до подконтрольной Украине территории. Он подчеркнул, что люди не уверены в том, что их действительно направят в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: