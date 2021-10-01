В МВД страны заявили, что Саакашвили не пересекал грузинскую границу.

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что экс-президент страны Михеил Саакашвили грузинскую границу не пересекал.

"Михеил Саакашвили не находится на территории Грузии, и он не пересекал грузинскую границу. У нас есть информация от украинской стороны, что Саакашвили не выезжал из Украины", - сказал представитель МВД Александр Дарахвелидзе, передает Интерфакс.

Читайте такжеСаакашвили усмотрел пользу от "Северного потока-2" для Украины

В пресс-службе партии Саакашвили заявили, что пока не могут официально подтвердить сообщения о его приезде в Грузию. А в украинском офисе Саакашвили утверждают, что политик покинул Киев минувшей ночью и действительно находится в Грузии.

Председатель правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе также заявил, что Саакашвили не находится в республике. "Саакашвили в Батуми не находится. Видео Михеила Саакашвили не записано в Грузии", - сказал он, передает ТАСС.

Между тем, один из лидеров аджарского филиала оппозиционной партии "Единое национальное движение" Мурман Думбадзе заявил журналистам, что все граждане Грузии смогут иметь коммуникацию с Саакашвили в субботу, 2 октября, после того, как завершится голосование на местных выборах.

Он подтвердил, что бывший президент находится в Грузии, но не стал уточнять, какими путями тот пересек грузинскую границу.

Между тем, по информации грузинского телеканала "Имеди", Саакашвили в течение последних четырех дней находится в Трускавце (Львовская обл.).

"Саакашвили отправился из Амстердама в Украину 24 сентября, после чего он не покидал территории Украины. По нашим данным, в течение последних четырех дней он находится в украинском городе Трускавец", - сообщила телекомпания.

Как сообщал УНИАН, сегодня Михеил Саакашвили заявил, что прибыл в Грузию. Об этом он сообщил у себя в Facebook. Сначала Саакашвили разместил пост на грузинском языке следующего содержания: "Доброе утро, Грузия. Спустя восемь лет уже из Грузии". Впоследствии на странице Саакашвили появилось видео, где он также на грузинском языке утверждает, что находится в Батуми.

Перед этим Саакашвили заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов - рейсом Киев-Тбилиси. Он даже показывал фото своего билета на самолет. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

Авторы: Ирина Погорелая, Леся Лещенко