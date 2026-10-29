Новый китайский экшен покорил Steam: онлайн превысил 700 тысяч игроков

Сыграть в Phantom Blade Zero можно не только на ПК, но и на PlayStation 5. Релиз на Xbox состоится позже.

Китайский экшен Phantom Blade Zero стремительно набирает популярность в Steam. В первые часы после выхода игра привлекла более 500 тысяч пользователей одновременно, а затем превысила отметку в 700 тысяч, установив рекорд среди одиночных проектов 2026 года.

Согласно данным SteamDB, новинка значительно опередила другие крупные релизы этого года по онлайну. Для сравнения, пиковый онлайн Resident Evil Requiem составил около 344 000 игроков, а Crimson Desert сумел привлечь 276 000 одновременных игроков.

Более того, Phantom Blade Zero уже вошла в топ-15 игр по пиковому онлайну за всю историю Steam, обойдя такие хиты как Hollow Knight: Silksong, Path of Exile 2 и Apex Legends. Причем впереди еще выходные, поэтому нынешний рекорд онлайна может оказаться далеко не пределом.

Видео дня

При этом статистика Steam не отражает полную аудиторию Phantom Blade Zero: игра также вышла на PS5. Кроме того, количество одновременных игроков нельзя приравнивать к числу проданных копий – этот показатель демонстрирует, сколько пользователей играют в один и тот же момент.

Успешный онлайн сопровождается высокими оценками СМИ. Рейтинг игры на агрегаторе OpenCritic равен 89 из 100, и это один из лучших результатов 2026 года. Поигравшие хвалят плавную боевую систему, большой выбор оружия и зрелищные битвы с боссами. К минусам относят слабый сюжет и линейный дизайн уровней, но "боевая система настолько хороша, что на это даже не обращаешь внимание".

Разработкой игры занимается китайская студия S-GAME. Проект представляет собой динамичную экшен-RPG с боевой системой, вдохновленной китайскими боевыми искусствами, и мрачным фэнтезийным миром. В украинском Steam и PS Store игра стоит 2249 грн.

Напомним, прямо сейчас в PS Store проходит сразу три распродажи – и на некоторые игры скидка доходит до 90%. Кроме того, рекордно подешевели Death Stranding Director’s Cut и Silent Hill 2.

Меж тем в Steam вышла бесплатная игра, в которую одновременно может играть только 1 человек в мире. Каждый участник получает ровно одну минуту, после чего управление передается следующему человеку в очереди.

Вас также могут заинтересовать новости: