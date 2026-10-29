Ужасное будущее: Флэш объяснил, почему Украине нужно вернуться к светомаскировке

Кроме того, на фоне новых вызовов Украине придется вернуться к мобильным огневым группам, считает эксперт.

Украина может вернуться к необходимости использования светомаскировки в темное время суток, поскольку РФ развивает использование искусственного интеллекта в своих БПЛА. Об этом во время общения с журналистами рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов, передает корреспондент УНИАН.

"Это будущее – искусственный интеллект. Первая часть – это оптическая навигация, то есть РЭБ уже будет неактуально. Потому что эти ракеты или БПЛА будут видеть картинку и летать на её основе. И если днем они будут видеть картинку визуально, то ночью они смогут видеть прожекторы освещения на наших трассах и ориентироваться по этим меткам. Потому что все можно заложить в карту", – сказал Бескрестнов.

Он добавил, что вторая причина, по которой Украине необходимо перейти к светомаскировке, – чтобы затруднить РФ поиск и атаку объектов. По словам Бескрестнова, РФ сейчас постоянно обращается к украинским предателям, чтобы те фиксировали последствия ударов "Шахедов". Поскольку это позволяет им проанализировать, как работает визуальная навигация.

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"Они прямо предлагают баснословные деньги. Раньше они никогда этого не делали. То есть их не интересовало, что происходит. Сейчас они просят предоставлять эту информацию, и мы понимаем, для чего", – добавил Бескрестнов.

Он отметил, что РФ уже активно использует искусственный интеллект в ряде БПЛА, в частности на "Молниях" и "Ланцетах". По словам эксперта, РФ уже несколько лет обучает свою нейросеть для повышения результативности атак по Украине.

"Враг отправляет БПЛА на ту сторону, и далее следует задача. Ищите железнодорожные пути. Дрон ищет пути, затем движется над ними, ищет поезд и атакует его. Или задача – летите туда и ищите здание склада, они выглядят примерно так. Они вводят в искусственный интеллект информацию о том, как выглядят наши склады. Они уже могут понимать, где находится "Новая почта", где – логистический хаб", – пояснил Бескрестнов.

По словам Бескрестнова, ещё одна угроза, исходящая от таких БПЛА, заключается в том, что они ориентируются по земле и поэтому способны летать очень низко. Это позволит россиянам избегать обнаружения своих дронов.

"Сейчас мы говорим исключительно об автономных системах. То есть когда можно изготовить тысячу БПЛА, запустить их по магнитному компасу, и далее эти БПЛА автономно ищут цель и атакуют её. И для меня это будущее, но действительно ужасное будущее, потому что мы понимаем, что принимать контрмеры против таких БПЛА для нас будет действительно сложно", – подчеркнул Бескрестнов.

Он также отметил, что Украине, возможно, снова придётся возвращаться к мобильным огневым группам для перехвата этих БПЛА.

"Это ответ на вопрос, почему мы их не снимаем. Потому что враг постоянно ищет наши уязвимости. И когда они видят, что мы снимаем нашу постоянную мобильную огневую группу, то дальше им можно летать очень низко и использовать нашу уязвимость. Поэтому нам нужно сохранять все варианты нашей ПВО. И там ребята дежурят не просто так. Это своего рода сдерживание нашего врага. Но эти решения с использованием искусственного интеллекта будут очень сложными", – отметил Бескрестнов.

Дроны на основе ИИ

Отметим, что Украина, как и РФ, уже давно развивает направление искусственного интеллекта в БПЛА. Издание The Atlantic ранее сообщало о том, что Украина создает парк специализированных дронов с ИИ для новой кампании против РФ. По данным издания, целью этой кампании является использование дронов с ИИ для обхода средств российской ПВО и нанесения ударов по аэропортам в Москве и других городах.

Издание Al Jazeera ранее отмечало, что дроны на искусственном интеллекте – это лишь часть более масштабной технологической гонки между Украиной и Россией. По данным издания, обе страны уже работают на технологиях, позволяющих автономно принимать решения. В частности, Украина это делает во время ударов на большом расстоянии, когда FPV-дроны могут потерять радиосвязь из-за средств радиоэлектронной борьбы или кривизны Земли.

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