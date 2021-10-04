Лидер партии "Единое национальное движение" анонсировал митинг в его поддержку.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров.

Такое заявление он сделал в эфире телекомпании "Имеди", пишет Sputnik Georgia.

По информации спецслужб, Саакашвили хотел организовать провокацию на акции в Тбилиси.

"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", - заявил Гарибашвили.

Читайте также"Грузия пока не свободна": соратница Саакашвили рассказала, зачем он вернулся в странуГарибашвили отметил, что лидер "Единого Национального движения" Ника Мелия не поддержал эту идею.

Тем временем Ника Мелия анонсировал на своей странице в Facebook акцию в поддержку Саакашвили.

Митинг "Свободу Мише" собираются провести в замке Рустави 4 октября, в 15:00.

Задержание Саакашвили в Грузии

Ранее Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов.1 октября он заявил, что прибыл в Грузию и находится в Батуми.

Позже стало известно, что Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он сказал, что считает себя политическим заключенным, и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили объявлен в розыск - он не был на родине последние восемь лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

1 октября пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями из Грузии, где задержали Саакашвили.

Глава правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что бывший президент страны Михеил Саакашвили готовил государственный переворот. Кобахидзе рассказал, что Саакашвили задержали в Грузии в рамках заранее спланированной секретной операции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать его. Она добавила, что ей было неприятно видеть, как бывшего президента арестовывали на камеры, но этого "требовало верховенство закона".

Автор: Людмила Жерновская