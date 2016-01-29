ПАСЕ критически высказалось относительно состояния демократии в России и ряде других стран

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Об этом сообщает Европейская правда.

Резолюции были посвящены системным притеснениям неправительственных организаций и ограничению прав правозащитников. Наибольшие претензии высказывались в адрес Москвы и Баку.

Как известно, в Азербайджане, фактически, силовыми методами была пресечена деятельность правозащитников, а несколько ведущий общественных деятелей оказались за решеткой. В России до сих пор действует закон об "иностранных агентах", который ограничивает деятельность организаций, получающих финансирование из-за рубежа, а также создаются дополнительные преграды для их работы.

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Среди прочего, ассамблея Комитета министров СЕ создать отдельную платформу, которая бы занималась вопросами и проблемами НПО в странах-членах Совета Европы.