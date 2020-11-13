По словам Леонида Кравчука, страны Европы и США видят, что Украина - "это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой".

Россия оказалась не в лучшем положении, чтобы выдвигать любые ультиматумы и свои условия Украине по Донбассу.

Об этом заявил первый президент независимой Украины, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН.ua.

В частности, он отметил, что предложенный Украиной план действий по Донбассу открывает возможности для встречи на высшем уровне в "нормандском формате".

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"Но захотят наши оппоненты ... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор - Россия. Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение в России сегодня, чтобы диктовать многим, в частности Украине, какие-то условия, и не идти на какие - либо уступки", - сказал Кравчук.

По его словам, странам нельзя не допустить того, чтобы ситуация в Украине обострилась.

"Смотрите, новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами, а я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания у власти, среди горячих точек дважды назвал Украину. Думаю, это добрый знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в этом случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", - сказал Кравчук.

План действий по Донбассу

План действий по Донбассу анонсировал Офис президента после очередного заседания ТКГ. Тогда на Банковой говорили, что план должны разработать с использованием предложений участников встречи советников лидеров "нормандской четверки".

5 ноября украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе обнародовала 5 главных пунктов нового плана действий по Донбассу.

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Автор: Александр Топчий