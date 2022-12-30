В то же время спецслужба Дании не считает, что Путин страдает от смертельной болезни.

В разведке Дании считают, что побочные эффекты от гормонального лечения, которое проходил российский президент Владимир Путин, могли повлиять на его решение относительно полномасштабного вторжения в Украину.

"Иллюзия величия является одним из известных побочных эффектов гормонального лечения, которое он проходил. Это не то, о чем я могу сказать наверняка, но я думаю, что это повлияло на его решение, когда он начал войну в Украине", – заявил в интервью Berlingske работник Службы военной разведки Дании на имя Йоаким, который возглавляет группу, занимающуюся сбором данных по России.

Предполагают, что гормональное лечение Путин проходил из-за онкоболезни, о которой СМИ рассказывали ранее. В частности, Йоаким акцентировал, что лицо российского диктатора претерпело изменения, характерные для тех, кто проходит такое лечение.

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В то же время, по словам разведчика, спецслужба Дании не считает, что Путин страдает от смертельной болезни. Скорее – от серьезной хронической боли после многочисленных травм, полученных во время аварий и занятий дзюдо и хоккеем. Именно этим объясняют инциденты, на которые обращали внимание соцсети (хромая походка Путина на Красной площади, то, как он цепляется за стол во время переговоров и так далее),

"Вот что интересно. Это хроническая боль, от которой он страдает уже достаточно долго. Поэтому он склонен сидеть и крепко хвататься за вещи. Это чтобы облегчить боль", – говорит Йоаким.

Разведчик не назвал источники своей информации, но уверял, что речь идет не только об изучении видеозаписей с участием российского президента.

Болезни Путина

Слухи о проблемах со здоровьем 70-летнего российского диктатора Владимира Путина, который руководит Россией с 31 декабря 1999 года, ходят уже много лет. На них Кремль если и реагирует, то опровержением и заявлениями о том, что с президентом все в порядке.

В сентябре текущего года СМИ собрали доказательства того, что в Путина не двигается правая рука.

А руководитель украинской разведки Кирилл Буданов утверждал, что президент РФ серьезно болен раком.

Также СМИ утверждали, что у президента РФ болезнь Паркинсона.

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