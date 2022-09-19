Сейчас для ВСУ гораздо важнее завершить освобождение Харьковской области и сосредоточиться на южном направлении.

Освобождение Донецка и Луганска от российских оккупантов сейчас не является приоритетной целью для Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала Freedom.

"С военой точки зрения, если смотреть не на военную карту, а на географическую, мы увидим одну большую сложность, которая является объективной реальностью. Это то, что такие населенные пункты, как Донецк, Горловка и другие, они по сути являются одним большим городом. Это высоко урбанистическая территория. А самый затратный, напряженный и неприятный вид боевых действий - это боевые действия в городе. И любая армия старается этого избежать. С окончания Второй мировой войны еще ни один город-миллионник не был взят с военной силой, и Харьков тому пример", - отметил он.

По словам Грабского, освобождение Донецка ведет за собой тяжелые, напряженные бои, которые Украина не может себе сейчас позволить.

"Украина не может себе такую роскошь - бросять наши подразделения в это горнило очень малоэффективных боевых действий. Донецк и Луганск, именно на сегодняшний день, в той конфигурации линии фронта, пока не являются приоритетом для украинских вооруженных сил", - сказал эксперт.

Грабский добавил, что сейчас для ВСУ гораздо важнее завершить освобождение Харьковской области, закрепиться на левом берегу Оскола и продвигаться дальше в Луганскую область.

"Приоритет именно северо-восточного направления. И не забываем про исключительную важность южного направления. Любой успех Украины на херсонском и запорожском направлении нанесет колосальный удар по сакральному месту и Путина, и многих россиян, которые его поддерживают - по Крыму. Это разрушит миф о "непотопляемом авианосце". И политические процессы по освобождению Донецка и Луганска могут стартовать после выходи украинских войск на побережбе Азовского моря", - сказал эксперт.

Контрнаступление ВСУ: основные подробности

12 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Украина освободила уже почти 6 тысяч кв. км. своей территории. Сюда входят города Изюм, Купянск и Волчанск. 14 сентября Маляр рассказала, что силы обороны Украины с 6 сентября уже освободили 8 тыс. 500 квадратных километров территории, около 388 населенных пунктов.

16 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что практически вся Харьковская область уже деоккупирована.

Атакующие действия украинских защитников переломили ход войны, но завершить ее в этом году все равно не удастся, считают эксперты из американского Института изучения войны. Они также рассказали, что Россия вдвое усилила скрытую мобилизацию на фоне успехов ВСУ.

Отдельно аналитики рассказали, как украинская армия усилила давление на подразделения русских на востоке. Если ситуация будет развиваться схожим образом, врагу станет сложно обороняться.

Российские оккупанты также продолжают наступать на Донбассе вместо отправки подкреплений в районы атак ВСУ. По мнению экспертов, такие действия "оторваны от реальности".

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