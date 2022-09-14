Техники настолько много, что складывается впечатление, что оккупанты бежали пешком.

Количество техники, которую оставили российские оккупанты на Харьковщине, просто поразительное.

Об этом рассказал пресс-офицер 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире информационного телемарафона.

"Складывается впечатление, что российские оккупанты просто бросали всю свою тяжелую технику и убегали пешком, потому что количество техники, которую они покинули, просто поразительное", - отметил он.

Видео дня

Военный шутит, что удалось захватить столько вражеских танков на Харьковщине, что можно смело организовывать "первую танковую бригаду ТРО".

Контрнаступление ВСУ: что известно

На юге и в Харьковской области продолжается контрнаступление Вооруженных сил Украины, объявленный в конце августа. По словам президента Владимира Зеленского, всего с начала сентября ВСУ освободили около 2 тысяч квадратных километров.

Генштаб отчитывается о десятках деоккупированных сел. 8 сентября стало известно о взятии под контроль Балаклеи, западные СМИ пишут об освобождении изюма, бои продолжались в Купянске – важном железнодорожном сообщении оккупантов.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

В то же время в Минобороны РФ отвод войск из Харьковской области называют перегруппировкой - разбитые силы якобы бросят на Донецкое направление.

Вместе с тем по состоянию на 10 сентября оккупанты не оставляли попыток идти в наступление в районах 8 населенных пунктов на Донбассе. Попытки были решительно отбиты ВСУ.

Как рассказал председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов по состоянию на 11 сентября 2022 года ВСУ освободили около 40 населенных пунктов на Харьковщине.

Впоследствии стало известно, что на отдельных участках фронта защитники Украины вышли к государственной границе с Россией.

Вас также могут заинтересовать новости: