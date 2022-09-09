Подоляк отметил, что так называемая нынешняя кремлевская элита будет бояться наказания за преступления против Украины.

Если упадет Луганск и Донецк в российской политической элите начнется необратимый процесс трансформации.

Об этом в интервью 24 каналу заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если упадет Луганск и Донецк, вы увидите, как быстро упадут многие люди, которые просто исчезнут, много людей в российской политической элите. И там начнется уже необратимый процесс трансформации, даже не надо будет ждать окончания войны – он начнется именно с падения Луганска или Донецка", - подчеркнул он.

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Более того Подоляк отметил, что так называемая элита будет бояться наказания за преступления против Украины.

"Чтобы увидеть лица людей, которые будут фантастически напуганы, за это надо воевать в частности. Чтобы эти все люди, это иррациональное зло, были наказаны ... Надо посмотреть, как эти люди зверски будут бояться ответственности и понимать, что ответственность уж точно их достанет", - добавил советник руководителя Офиса президента.

Подоляк отметил, что очень хочет, чтобы одно из ключевых поражений РФ было в Донецке и Луганске, поскольку тогда Кремль будет совсем иначе воспринимать то, что происходит и требования Украины, объяснил Подоляк. "А среди наших требований, подробно скажу предложение, но это не предложение, а ультимативное требование выдать нам всех людей, независимо от того гражданами какой страны они являются, которые создавали преступления, в том числе юридического характера", - отметил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, почему так важно освободить Купянск от российских оккупантов.

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