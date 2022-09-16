Россияне укрепляют позиции вдоль восточной оси, вероятно, из-за больших боевых потерь.

ВСУ усиливают давление на российские позиции и линии тылового обеспечения в восточной части Харьковской, северной Луганской и восточной Донецкой областях. РФ будет трудно удерживать оборону.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Сообщается, что в течение 15 сентября украинские силы продолжали наземные операции к юго-западу от Изюма, возле Лимана и на восточном берегу реки Оскол, что вынуждает ВС РФ уйти из некоторых районов на востоке Украины и усилить другие.

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"Российским силам на востоке Украины, скорее всего, будет трудно удерживать свои оборонительные рубежи, если украинские силы продолжат продвигаться дальше на восток", - констатируют аналитики.

Накануне рашистские блогеры жаловались, что ВСУ размещают базы и артиллерийские позиции по всей территории Харьковской области, в том числе в Гряниковке на восточном берегу реки Оскол.

Если это правда, то линия фронта России к востоку от реки слаба, либо же позиции российских войск в этом районе находятся дальше к востоку от реки.

Вместе с тем россияне укрепляют позиции вдоль восточной оси, вероятно, из-за больших боевых потерь. Российское командование перебросило остатки третьего армейского корпуса на Донецкое и Запорожское направление.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и в Харьковской области. Освобождены уже тысячи квадратных километров оккупированной территории, включая Изюм, Балаклею и Купянск.

Вместе с тем украинские правоохранители в деоккупированных населенных пунктах находят доказательства военных преступлений РФ, в том числе места пыток гражданских.

На Херсонском направлении логистика врага - под огневым контролем ВСУ. Как отчитались в ОК "Юг", ВСУ сделали невозможным использование оккупантами Каховского моста.

На Донецком направлении россияне не прекращают попыток штурмов. Силы обороны Украины успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорськ и Зайцевое.

Но, как отметил глава Луганской ОВА, из-за успехов контрнаступления ВСУ начали переходить к обороне. Строительство фортификационных сооружений замечено в Сватово - Троицкое - Кременная.

С начала полномасштабного вторжения защитники ликвидировали уже 53 850 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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