Командование РФ посылает ограниченные резервы на эти усилия, а не на уязвимые российские оборонительные рубежи.

Российские войска ведут бессмысленные наступательные операции в Донецкой области вместо того, чтобы сосредоточиться на защите от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что войска РФ продолжают атаковать села, которые имеют эмоциональное значение для местных завербованных боевиков оккупированной части Донецкой области, но не имеют большого значения.

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В результате командование посылает ограниченные резервы на эти усилия, а не на уязвимые российские оборонительные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскил в восточной части Харьковской области.

"Русские не могут надеяться добиться достаточно больших успехов в Донецкой области, чтобы сорвать украинское контрнаступление, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций, которые кажутся все более оторванными от общих реалий театра военных действий", - пишут эксперты.

Неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления в восточную часть Харькова и Луганскую область делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для продолжающихся украинских контрнаступлений.

По мнению аналитиков, русские, возможно, решили не защищать этот район, несмотря на неоднократные заявления Путина о том, что целью "специальной военной операции" является "освобождение" Донецкой и Луганской областей.

Приоритет защиты российских завоеваний на юге Украины над удержанием северо-восточной Украины имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как для России, так и для Украины, в то время как малонаселенные сельскохозяйственные районы на северо-востоке гораздо менее важны.

"Но продолжающиеся российские наступательные операции вокруг Бахмута и Донецка, в которых используется часть очень ограниченной эффективной боевой мощи России за счет защиты от украинских контрнаступлений, могут указывать на то, что принятие решений Россией на театре военных действий остается под вопросом", - добавляют в Институте изучения войны.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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