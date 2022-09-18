Аналитики сообщали, что российские войска вряд ли помешают дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол.

Вооруженные силы Украины со вчерашнего дня контролируют левый берег реки Оскол в Харьковской области.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег", - говорится в сообщении.

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Деоккупация Харьковской области: что известно

14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковщина почти вся освобождена от российских захватчиков, в оккупации более пяти месяцев жили около 150 тысяч украинцев.

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на деоккупированных территориях Харьковской области обнаружено 10 застенков. Также вблизи города Изюм, находившегося в оккупации, обнаружено ориентировочно 445 захоронений людей.

Аналитики сообщали, что российские войска вряд ли помешают дальнейшему продвижению ВСУ за реку Оскол. А 17 сентября Министерство бороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщало, что российские войска установили оборонительный рубеж между рекой Оскол и городом Сватово Луганской области.

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