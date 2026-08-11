В Швеции задержали россиян, разбивших лагерь у дома главы производителя Gripen

Охранники гендиректора Saab вступили в конфликт с российской парой.

Российскую пару задержали в Швеции после того, как она разбила лагерь рядом с домом генерального директора Saab Микаэля Йоханссона. Об этом он рассказал журналистам SVT Gävleborg.

"Моя роль довольно деликатная. Именно поэтому охранники проверили этих людей", - сказал Йоханссон.

Отмечается, что из-за военного производства компании Saab Йоханссон находится под личной охраной. Однако дача, рядом с которой были обнаружены россияне, принадлежит не гендиректору Saab, а лицу, близкому к нему.

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Журналисты добавили, что женщина, говорившая по-английски с акцентом, зашла на территорию дачи и спросила, можно ли ей порыбачить с причала, принадлежащего этому участку. Ей отказали, после чего охранники вступили в конфликт с российской парой.

"То, чем занимается Saab, конечно же, очень важно для наших вооружённых сил, а также для других стран. Мы относимся к безопасности со всей серьёзностью и обеспечиваем надёжную охрану", - заявил Йоханссон.

В издании отметили, что эта российская пара ранее заявляла журналистам, что депортация в Россию для них будет рискованной, поскольку, по их словам, они участвовали в протестах против войны в Украине.

Спецслужбы РФ готовили покушение на главу Donaustahl

Ранее Die Zeit писало, что российские спецслужбы готовили покушение на руководителя немецкой компании Donaustahl Штефана Туманна. Эта компания занимается производством дронов.

Журналисты выяснили, что весной этого года были задержаны двое подозреваемых в подготовке к покушению на Туманна - гражданин Украины Сергей Н. в Испании и гражданка Румынии Алла С. в Германии.

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