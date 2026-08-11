В этом году пингвины рекордно поздно мигрировали с острова Галиндез: названа причина

Птицы задержались на острове из-за теплой зимы.

Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", зафиксировали рекордно позднюю миграцию пингвинов с острова Галиндез за все время наблюдений.

Как сообщили в Национальном антарктическом научном центре, последние птицы только недавно покинули остров Галиндез, где расположена станция.

"На данный момент это рекордно поздняя их миграция за все время наблюдений", – говорится в сообщении.

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Для сравнения: в прошлом году птицы покинули Галиндез еще в первой половине мая.

В этом году даже в середине июля, когда в Антарктике разгар зимы, биологи 31-й Украинской антарктической экспедиции насчитали на острове до 4 тысяч субантарктических пингвинов.

Мягкая зима задержала пингвинов

Вероятно, птицы не спешили покидать район "Вернадского" из-за необычно мягкой зимы. До конца июля возле станции не наблюдалось сильных морозов, а температура воды не опускалась до точки замерзания. Из-за этого акватория не покрылась толстым слоем льда, поэтому пингвины имели доступ к основной пище – крилю и рыбе.

Однако, как отмечают в антарктическом центре, ситуация изменилась уже 21-22 июля. Тогда на острове оставались лишь небольшие группы до пяти птиц, отдельные пары и единичные особи.

В течение последних дней ни украинские полярники, ни установленные на острове видеокамеры не зафиксировали там ни одного пингвина.

Главной причиной их внезапного исчезновения стало похолодание. Вокруг Галиндеза начал образовываться лед, из-за чего птицам стало значительно сложнее охотиться в океане.

Пингвины переместились на север

По словам биолога Олега Горяинова, пингвины переместились на север. В Антарктике это означает, что они отправились в более теплые районы, где зимой условия для поиска пищи более благоприятны.

Ученый объясняет, что после завершения сезона размножения субантарктические пингвины уже не привязаны к своей колонии. Они могут перемещаться между соседними островами и кормовыми акваториями, находя места, где охота будет более успешной.

В то же время далеко за пределы своего региона они обычно не мигрируют. В основном птицы остаются на островах, расположенных севернее Галиндеза вдоль Антарктического полуострова.

На фотографиях, опубликованных полярниками, – последние черно-белые соседи украинских исследователей, которые в этом году покинули Галиндез. Теперь остров без них выглядит необычно пустым.

Весной пингвины вернутся

Впрочем, такая ситуация продлится недолго. Уже весной, когда в Украине наступит осень, субантарктические пингвины должны вернуться на остров к новому брачному сезону.

Так происходит уже почти 20 лет подряд. При этом численность птиц на Галиндезе ежегодно растет.

В частности, в ходе прошлого сезона размножения количество субантарктических пингвинов на острове превысило 10 тысяч особей, отмечают в центре.

Императорский пингвин на Галиндезе

Как писал УНИАН, к станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез, заглянул императорский пингвин. Это самый крупный пингвин в мире, который встречается только в Антарктике, но для жизни выбирает более холодные территории ледяного Юга. Например, он может заходить на несколько сотен километров вглубь континента, где и размножается.

На Галиндезе этому виду слишком жарко, поэтому ближайшая колония расположена более чем в 300 км от станции. Именно поэтому такой гость для украинских полярников – настоящее событие.

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