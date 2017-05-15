Бывший заключенный: террористы "ЛНР" используют осужденных как "пушечное мясо" - СБУ (видео)

В Луганской области Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении по участию в деятельности террористической организации девяти главарям так называемого «управления исполнения наказаний МВД ЛНР», сообщает сайт СБУ.

Сейчас на подконтрольной пророссийским боевикам территории ОРЛО тысячи человек содержатся в исправительных учреждениях в нечеловеческих условиях. Они лишены медицинской и правовой помощи, подвергаются физическим и моральным издевательствам. Главари террористов используют их как «пушечное мясо».

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В частности, в СБУ обратился бывший заключенный, который прибыл на контролируемую Украиной территорию Луганской области после отбытия наказания в Алчевской исправительной колонии № 13 – заведении для больных туберкулезом.

По его показаниям, осужденных там постоянно били и отказывали им в лечении. Особо жестоко относились к тем, кто не хотел получать так называемый «паспорт ЛНР».

Обычно избиением и запугиванием заключенных занимался осужденный по имени Игорь, приближенный к администрации надзиратель за «лагерем». Он ежемесячно платил начальнику колонии 50 тысяч российских рублей за возможность хорошо питаться, пользоваться телефоном и Wi-Fi.

В период активных боевых действий, в частности под Дебальцево, заключенных заставляли писать заявления о вступлении в ряды боевиков. За отказ ‒ переводили в изолятор и морили голодом.

Тех, кто соглашался, передавали так называемым «ополченцам». Их документы уничтожались, а люди исчезали и больше не возвращались. Осужденные считают их погибшими.

Отбыв наказание, много бывших заключенных пытаются выехать из оккупированных территорий и начать новую жизнь в свободной Украине.