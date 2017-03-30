За сутки на Донетчине из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли трое гражданских – Минобороны

За сутки в Донецкой области из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли трое гражданских лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За прошедшие сутки в Донецкой области из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли три человека, еще двое - получили ранения. Так, вчера в Мирнограде в частном доме произошел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин. Установлено, что владелец дома и его гость пытались разобрать боеприпасы. При осмотре домовладения правоохранители обнаружили запал от гранаты, а на кухне - еще одну гранату. Также в Часовом Яре мужчина начал разбирать найденный выстрел от РПГ прямо у жилых домов. Он погиб на месте», - сообщил Мотузяник.

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В то же время, еще двое мужчин в результате неосторожного обращения с боеприпасами получили ранения в поселке Луганское Бахмутского района. «Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения решили посоревноваться в метании боевых гранат. В результате оба получили ранения», - добавил представитель МО.