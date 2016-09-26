"Перешли с артиллерии на гранаты": защитники Авдеевской "промки" рассказали о динамике вражеских обстрелов
19:13, 26 сентября 2016Война
1501 0
Из-за шума ветра и дождя боевикам мерещится наступление украинских войск.
Авдеевская промзона / УНИАН
В районе Авдеевской промзоны враг перешел с артиллерии на гранаты, сообщает ТСН.
По словам украинских защитников, это связано, в том числе, с погодными условиями.
Шум от ветра, дождя и обрушения разбитых зданий в промзоне боевики принимают за приближение украинских военных, поэтому и используют гранаты, говорит один из бойцов.
Напомним, ранее сообщалось, что возле Авдеевки на растяжке подорвались военные, в результате чего двое бойцов получили ранения.
В районе Авдеевской промзоны боевики перешли с артиллерии на гранаты
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter