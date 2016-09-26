"Перешли с артиллерии на гранаты": защитники Авдеевской "промки" рассказали о динамике вражеских обстрелов

В районе Авдеевской промзоны враг перешел с артиллерии на гранаты, сообщает ТСН.

По словам украинских защитников, это связано, в том числе, с погодными условиями.

Шум от ветра, дождя и обрушения разбитых зданий в промзоне боевики принимают за приближение украинских военных, поэтому и используют гранаты, говорит один из бойцов.

Напомним, ранее сообщалось, что возле Авдеевки на растяжке подорвались военные, в результате чего двое бойцов получили ранения.