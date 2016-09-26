Возле Авдеевки на растяжке подорвались военные: двое бойцов ранены (видео)

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Двое бойцов получили ранения. На тамошней промзоне в выходные были мощные бои. Результаты обстрела можно увидеть на фото, которые обнародовали журналисты в сюжете ТСН. Утро. На снимках видно, как горят сады.

Кроме этого, боевики в промзоне из тяжелой артиллерии били по всем позициям украинских военных.

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Как сообщал УНИАН, по данным пресс-центра штаба АТО, вчера на Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов. Оккупанты вели огонь из минометов 82-го и 120-го калибра по Авдеевке. Также из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия враг вел огонь в районе Верхньоторецького.