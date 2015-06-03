Эксперты про ликвидацию Мозгового: Спецслужбы РФ устраняют главарей, конфликтующих с "официальными" руководителями
Аналитики отмечают, что боевик Мозговой имел очевидный конфликт с самопровозглашенным "председателем Совета министров" так называемой "ЛНР" Игорем Плотницким.
На сегодняшний день на востоке Украины происходит продолжении процесса выстраивания единой вертикали управления на оккупированных территориях со стороны РФ, в частности, в Луганской области. Об этом свидетельствует недавняя ликвидация главаря одного из бандформирований Алексея Мозгового.
Об этом говорится в отчете аналитической группы Da Vinci AG, которым располагает УНИАН.
"По нашим оценкам, ликвидация Мозгового относится к спецоперации российских спецслужб, которые целенаправленно устраняют командиров подразделений, имеющих конфликт с «официальными» руководителями, назначенными сопредельной стороной для руководства псевдогосударственными образованиями", - говорится в отчете.
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Аналитики отмечают, что боевик Мозговой имел очевидный конфликт с самопровозглашенным "председателем Совета министров" так называемой "ЛНР" Игорем Плотницким. Ранее он входил в первоначальный альянс с казаками Павла Дремова в подчинении экс-главкому войск "ДНР" Игоря Стрелкова.
"Взаимосвязь Стрелков-Мозговой основывалась на идее создания Новороссии. Однако отстранение и отзыв Москвой Стрелкова, устранение Мозгового в мае 2015, заявление Олега Царева о закрытии проекта «Новороссия» и ряд других тенденций, наметившихся с конца лета 2014 года, четко свидетельствуют о расхождениях во взглядах Москвы и некоторых лидеров бандформирований на Востоке Украины в будущем региона", - подчеркивают эксперты.
Таким образом, аналитики Da Vinci AG убеждены в том, что ликвидация Мозгового лежит в плоскости свертывания проекта Новороссия и стратегического изменения курса Москвы в данном регионе.