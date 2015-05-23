Командира боевиков Мозгового ликвидировал спецназ ГРУ - советник Авакова

Одного из лидеров террористической организации "ЛНР", командира батальона «Призрак», Алексея Мозгового и шестерых его телохранителей под Алчевском ликвидировал спецназ ГРУ.

Об этом в Facebook заявил советник главы МВД Антон Геращенко со ссылкой на собственные источники, передает Украинская правда.

"Позвонили товарищи из Луганской области, которые мониторят радиоэфир. Говорят, что два часа назад в районе села Михайловское, что под Алчевском, спецназ ГРУ ликвидировал известного главаря террористической организации "ЛНР" Алексея Мозгового и шестерых его телохранителей", - отметил он.

"Причина - та же что и в январе с другим известным лидером луганских бандформирований "Бетменом" - нежелание подчиняться командам из Москвы", - добавил Геращенко.

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По его словам, Мозговой был известен своими контактами с Владимиром Жириновским, который одно время был спонсором его банды.

Также он отметил, что впервые банда Мозгового стала известна 13 мая 2014 года. Тогда ее члены расстреляли авто предпринимателя из Антрацита, который пытался вырваться из оккупированного боевиками города. "Тогда погиб сам предприниматель, его жена, а 10-летняя дочь была ранена", - отметил Геращенко.

Судьба террориста...Позвонили товарищи из Луганской области, которые мониторят радиоэфир. Говорят, что два часа наза... Posted by Anton Gerashchenko on 23 травня 2015 р.

Ранее сообщалось, что боевики из "ЛНР" заявили об убийстве главаря бандитского формирования "Призрак" Алексея Мозгового. По предварительным данным, автомобиль, в котором находился Мозговой, был подорван с помощью взрывного устройства, а затем обстрелян из пулеметов.